Mare Abodi | da sport promozione relazione virtuosa

Lo sport, con la sua capacità di coinvolgere e unire, si rivela un potente alleato nella promozione della tutela del mare. Attraverso iniziative di sensibilizzazione, recupero della plastica e educazione ambientale, può diventare un motore di cambiamento concreto. Le grandi manifestazioni sportive non sono solo momenti di aggregazione, ma anche strumenti efficaci per diffondere messaggi di sostenibilità. In questo modo, lo sport diventa un ponte tra passione e rispetto per l’ambiente marino, contribuendo a un futuro più pulito e vivibile.

Roma, 12 giu. (askanews) - "Lo sport può essere veicolo di promozione delle iniziative che vengono lanciate per rendere il mare più vivibile, anzi per mantenere in vita il mare. Penso a tutte le attività per il recupero della plastica e a quelle educazionali affinchè la plastica non venga smaltita in mare. E lo sport può essere addirittura un elemento di raccolta della plastica. I grandi avvenimenti sono strumenti che possono contribuire a promuovere. Non sfuggirà che l'America's Cup la vogliamo rendere non solamemte un magnifico evento competitivo con caratteristiche tecnologiche rilevanti ma anche un veicolo di ulteriore promozione di una relazione con il mare virtuosa, sana, positiva, propositiva, attiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mare, Abodi: da sport promozione relazione virtuosa

In questa notizia si parla di: mare - sport - promozione - abodi

Percorsi sul mare, aree per il tempo libero e lo sport: come sta cambiando la costa nord di Bari - La zona costiera nord di Bari si distingue per la sua ricca varietà di quartieri, ognuno con una propria identità.

ABODI CAMBIA IDEA SU NAPOLI "A EURO 2032 CI DEVE ESSERE" Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, in un’intervista a SkyTg24 ha fatto il punto sulla candidatura italiana per gli Europei di calcio del 2032, con particolare attenzione al tema degli stadi. “La Vai su Facebook

Mare, Abodi: da sport promozione relazione virtuosa; Sport amico del mare contro l’inquinamento da plastica; Question time con i ministri Giorgetti, Lollobrigida, Musumeci e Abodi - in diretta dalla Camera.

Venerdì il "Premio Posillipo Cultura del Mare e dello Sport" Segnala msn.com: Il presidente Campagnola farà gli onori di casa: riconoscimenti per Abodi, Cuomo e i fratelli Porzio Napoli.