Marco Pellacani si unisce alla Yuasa Battery Grottazzolina per il campionato 2025-2026

Marco Pellacani, talento friulano classe 2004, si unisce alla Yuasa Battery Grottazzolina per la stagione 2025-2026, portando in dote i suoi 210 centimetri di pura potenza. Dopo aver attirato l’attenzione fin dai tempi della B con l’Unitrento e la scuola Itas Trentino, Pellacani ha scelto Grottazzolina come trampolino di lancio per il suo futuro. Quando ho ...

Arriva il secondo volto nuovo tra i centrali, quarto in generale, per la Yuasa Battery Grottazzolina edizione 2025-2026. Al centro della rete saranno infatti protagonisti i 210 centimetri di altezza di Marco Pellacani, friulano classe 2004, a lungo seguito dalla Yuasa fin dai tempi in cui militava in B con l'Unitrento, lui scuola Itas Trentino. Un pezzo ambito del mercato che ha scelto Grottazzolina come sua nuova tappa di crescita: "Quando ho saputo dell'interesse di Grottazzolina nei miei confronti ero molto contento – racconta Pellacani - perchĂ© è una squadra che nella scorsa stagione mi aveva impressionato molto.

