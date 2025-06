Marco Giovine nuovo presidente della Italy-America Chamber of commerce west

Marco Giovine, partner dello studio legale Tarter Krinsky & Drogin, è stato appena nominato nuovo presidente della Italy-America Chamber of Commerce West (Isccw). Succede a Cynthia Rostagno, il cui impegno ha consolidato l’importanza dell’Associazione come punto di riferimento per le imprese italiane sulla West Coast. La nomina di Giovine, avvocato specializzato in assistenza legale alle aziende internazionali, promette di rafforzare ulteriormente i legami tra Italia e Stati Uniti, aprendo nuove prospettive di crescita e collaborazione.

