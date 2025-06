Marcia verso Gaza Farnesina avverte | zona dell’Egitto vicina a Rafah non sicura

La Farnesina mette in guardia i viaggiatori: la marcia verso Gaza rappresenta un rischio concreto. Sul sito Viaggiare Sicuri, si sconsiglia di partecipare a questa iniziativa, poiché le condizioni di sicurezza nell’area dell’Egitto vicino a Rafah sono instabili e imprevedibili. In considerazione delle iniziative autonome di trasporto aiuti e delle complicazioni sul confine, è fondamentale affidarsi alle indicazioni ufficiali per tutelare la propria incolumità. La prudenza resta la migliore alleata in zone di grande tensione.

La Farnesina avverte sul sito Viaggiare Sicuri che non è consigliato partecipare alla Marcia verso Gaza e che non è possibile garantire misure di sicurezza adeguate nell’area dell’Egitto interessata. “Si segnala che sono in corso iniziative individuali o di gruppo finalizzate a trasportare aiuti via terra direttamente dentro la Striscia di Gaza o comunque ad avvicinarsi al confine con la Striscia attraverso il valico di Rafah in Egitto. Tali iniziative non risultano coordinate né con le Nazioni Unite, né con le Autorità egiziane, né con il Governo italiano, né con altri Governi o Organizzazioni Internazionali”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marcia verso Gaza, Farnesina avverte: zona dell’Egitto vicina a Rafah non sicura

