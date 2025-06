Marche verso le urne | la sinistra vuole scaricare Matteo Ricci per il caso affidopoli

Le Marche si avvicinano alle elezioni regionali in un clima di tensioni e incognite, con il centrodestra che conferma la ricandidatura di Francesco Acquaroli e la sinistra che valuta una possibile scarcerazione di Matteo Ricci, coinvolto nel caso AffidoPoli. La partita è ancora aperta, e il futuro politico della regione potrebbe essere scritto proprio tra queste mura. Ma qualunque sarà l’esito, le Marche sono pronte a scrivere il loro nuovo capitolo.

Le Marche si preparano alle elezioni regionali. Che si terranno in autunno(presumibilmente ad inizio ottobre)e che per ora hanno una sola certezza: Francesco Acquaroli, governatore uscente, sarĂ  ricandidato con un'unanimitĂ  mai venuta in discussione da parte del centrodestra. Mentre sull'altro fronte ci sono tanti, troppi dubbi sull'autocandidatura di Matteo Ricci. I successi di Acquaroli: Marche in attivo sulla sanitĂ . Il quinquennio di Francesco Acquaroli è confortato da risultati evidenti. Primo fra tutti quello sulla sanitĂ , che non solo è in ottime condizioni ma presenta, dato non tanto diffuso nel centrosud, un attivo di bilancio.