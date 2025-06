Marche Baldelli al cantiere del nuovo Salesi | Un ospedale si può costruire in 5 anni

Le Marche si preparano a scrivere una nuova pagina di eccellenza sanitaria con l'avvio dei lavori per il nuovo Salesi, un ospedale che nascerà in soli cinque anni. Questa infrastruttura all’avanguardia mira a posizionare la regione tra le più moderne d’Europa, offrendo servizi di qualità superiore. Dopo il riconoscimento come miglior ospedale pubblico d’Italia, il futuro promette innovazione e cura di eccellenza: un investissements che cambierà il volto della sanità marchigiana.

“Le Marche si candidano a diventare una delle regioni più moderne d’ Europa per l’erogazione di servizi sanitari, grazie alle infrastrutture nuove ed efficienti che la Giunta Acquaroli sta costruendo. In questo caso parliamo di una struttura, l’ospedale materno infantile Salesi, che fa parte dell’ospedale di Torrette di Ancona riconosciuto come il miglior ospedale pubblico d’Italia per il terzo anno consecutivo da Agenas”. A dirlo, dopo il sopralluogo, l’assessore all’edilizia sanitaria della Regione Marche, Francesco Baldelli, di ritorno dal cantiere del nuovo ospedale Salesi ad Ancona. Durante la visita, l’assessore Baldelli ha potuto verificare l’avanzamento dei lavori in uno dei cantieri più estesi della regione: “Siamo di fronte a un’opera imponente, con uno scavo di 110 per 100 metri e una profondità di 9 metri – ha aggiunto -. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, Baldelli al cantiere del nuovo Salesi: “Un ospedale si può costruire in 5 anni”

