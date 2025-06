Marche approvato piano infrastrutture da 6 miliardi di euro

La Regione Marche dà il via libera al Piano Infrastrutture 2032, un investimento ambizioso di 5,9 miliardi di euro per modernizzare e sostenere lo sviluppo del territorio. Con l'approvazione della Valutazione Ambientale Strategica, si traccia un percorso strategico e sostenibile, volto a migliorare le connessioni e la qualità della vita dei cittadini. Il presidente Acquaroli sottolinea: "Abbiamo lavorato con dedizione su tutto il territorio, da Nord a Sud, per un futuro più forte e resiliente."

Via libera della giunta regionale al Piano Infrastrutture Marche 2032, corredato di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Un documento strategico che definisce l ’assetto infrastrutturale futuro della regione, con una visione integrata e sostenibile e una prospettiva di investimenti complessivi pari a 5,9 miliardi di euro. Il presidente Acquaroli . “Abbiamo lavorato in questi anni, con attenzione su tutto il territorio, da nord a sud, dell ‘entroterra alla costa, per superare il gap infrastrutturale atavico di questa regione – dichiara il presidente Francesco Acquaroli –. Questo Piano racchiude la strategia infrastrutturale completa, moderna e condivisa e dunque la visione che abbiamo per le Marche. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, approvato piano infrastrutture da 6 miliardi di euro

