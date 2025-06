Marche 330mila euro per le disabilità sensoriali

La Regione Marche dimostra ancora una volta il suo impegno per l’inclusione, destinando 330mila euro a sostegno delle disabilità sensoriali. Questa cifra si aggiunge a fondi precedenti, portando il totale a quasi un milione di euro, per garantire interventi essenziali all’autonomia e alla comunicazione degli studenti con bisogni speciali. Un investimento che assicura un sostegno concreto e duraturo durante tutto l’anno scolastico 2024/2025.

La Regione Marche ha stanziato un contributo di 330mila euro destinato a sostenere interventi mirati all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità sensoriali. Le risorse si aggiungono a due precedenti finanziamenti – pari a 154.527 euro e 500mila euro – per un importo complessivo di 984.527 euro. Il fondo totale garantirà la copertura degli interventi per l'intero anno scolastico 20242025 (dal 1° settembre 2024 al 30 giugno 2025), e per i mesi estivi di luglio e agosto 2025. L'investimento per l'inclusione . "Investiamo risorse importanti con l'obiettivo di favorire il pieno sviluppo delle potenzialità degli alunni con disabilità sensoriali – dichiara il vicepresidente e assessore alle Politiche Sociali, Filippo Saltamartini -.