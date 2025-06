Marano | sequestrato il Moulin Rouge per riciclaggio frode e bancarotta fraudolenta

Una giornata di grande fermento a Marano, dove la Guardia di Finanza ha messo i sigilli al celebre “Moulin Rouge” per sospetti di riciclaggio, frode e bancarotta fraudolenta. Un’operazione che scuote il cuore della comunità e apre nuovi capitoli sulla legalità nel territorio. Ma cosa si cela dietro questo sequestro? Scopriamolo insieme, analizzando i dettagli di questa intricata vicenda.

È scattata questa mattina a Marano un'importante operazione della Guardia di Finanza, sotto il coordinamento della Procura di Napoli Nord. I militari hanno eseguito un sequestro preventivo nei confronti della storica caffetteria "Moulin Rouge", situata nel cuore del comune a nord di Napoli. Ad anticiparlo è Il Mattino. Marano: sequestrato il "Moulin Rouge" per riciclaggio,

