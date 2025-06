Mara Venier nella prossima edizione di Domenica In avrà due valletti | ecco chi sono

Mara Venier sta per tornare nel salotto televisivo di “Domenica In” per celebrare un traguardo speciale: la 50ª edizione del programma. E questa volta, a fianco a lei, ci saranno due nuovi valletti pronti a rendere l’evento ancora più memorabile. Chi sono i fortunati protagonisti? Scopriamolo insieme e lasciamoci coinvolgere dall’entusiasmo di questa grande festa televisiva!

Sciolto l'enigma di chi affiancherà Mara Venier nell'edizione numero 50 di "Domenica In". Come preannunciato dalla stessa conduttrice in un'intervista.

“Ho un problema importante”: Mara Venier, la confessione in lacrime - Durante il Salone del Libro di Torino, Mara Venier ha commosso il pubblico con una confessione sincera e toccante, rivelando lati nascosti della sua vita privata.

