Mara Venier condurrà Domenica In in compagnia | arrivano Gabriele Corsi e Nek

Grandi novità in arrivo per Domenica In! Per celebrare il suo 50º anniversario, Mara Venier tornerà a condurre la trasmissione in compagnia di volti noti come Gabriele Corsi e Nek. Un'edizione speciale che promette emozioni, risate e tanta musica, rendendo omaggio a mezzo secolo di successi e di cuore italiano. Prepariamoci a una domenica indimenticabile, ricca di sorprese e coinvolgimento, perché questa festa è solo all'inizio.

L’addio di Mara Venier a Domenica In avrebbe dovuto avviare naturalmente il valzer delle conduzioni, parzialmente arrestato dal dietrofront della conduttrice, che resterà un altro anno. Tuttavia il progetto di una nuova Rai1 ai piani alti resta in piedi, con Matan Vai su Facebook

