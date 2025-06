Manutenzioni stradali | settore in fase stagnante

Il settore delle manutenzioni stradali, cruciale per garantire sicurezza e mobilità, si trova in una fase di stagnazione nel 2024. Dopo un primo semestre promettente, la produzione di asfalto ha mostrato segnali di rallentamento nella seconda metà dell’anno, riflettendo possibili criticità e sfide per il futuro della rete stradale italiana. Analizzeremo i principali trend e le implicazioni di questa situazione, per capire come affrontare le prossime sfide del settore.

(Adnkronos) – Il 2024 ha registrato un andamento stagnante della produzione di asfalto (conglomerato bituminoso), principale indicatore dello stato di manutenzione della nostra rete stradale, rispetto al 2023. Al buon andamento del settore nel primo semestre è poi seguita una seconda parte dell’anno in costante calo. Sono questi i principali trend e spunti emersi nel corso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Manutenzioni stradali: settore in fase stagnante; Manutenzioni stradali: settore in fase stagnante, con qualche nube all’orizzonte; Manutenzione stradale: un 2024 stagnante ed un avvio di 2025 difficile.

Manutenzioni stradali: settore in fase stagnante Segnala msn.com: Il 2024 ha registrato un andamento stagnante della produzione di asfalto (conglomerato bituminoso), principale indicatore dello stato di manutenzione della nostra rete stradale, rispetto ...