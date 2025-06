Manu Chao torna a Livorno concerto in piazza del Luogo Pio il 4 agosto | biglietti in vendita da domani

Manu Chao torna a Livorno, portando la sua energia travolgente in piazza del Luogo Pio il 4 agosto. Dopo il memorabile concerto del 2021, l’artista francese si prepara a infiammare ancora una volta il pubblico con le sue canzoni che uniscono generi e culture. I biglietti, in vendita da domani, sono un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza musicale unica sotto le stelle. Non lasciarti sfuggire questa grande serata!

Sarà nuovamente a Livorno, pronto a infiammare la folla così come fece il 29 agosto del 2021 in occasione della serata finale del Cortomuso Festival. Stiamo parlando di Manu Chao, celebre cantautore francese, che si esibirà in piazza del Luogo Pio lunedì 4 agosto, allungando di fatto di un giorno. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Manu Chao torna a Livorno, concerto in piazza del Luogo Pio il 4 agosto: biglietti in vendita da domani

In questa notizia si parla di: agosto - manu - chao - livorno

[NUOVO TOUR] Il mitico MANU CHAO torna in Italia! ? Biglietti in vendita a dalle ore 12:00 di venerdì 13 giugno su Ticketone.it, Ticketsms.it, Eilo.it e Ticketmaster.it 26 LUGLIO – FIRENZE - Parco Mediceo di Pratolino, Musart Festival 29 LUG Vai su Facebook

Manu Chao torna a Livorno, concerto in piazza del Luogo Pio il 4 agosto: biglietti in vendita da domani; A Livorno Patty Pravo, Eugenio Finardi e la bomba Manu Chao: Effetto Venezia cala gli assi della quarantesima edizione; Effetto Venezia 2025, in piazza del Luogo Pio arrivano Manu Chao, Patty Pravo ed Eugenio Finardi: ecco i primi ospiti.

A Livorno Patty Pravo, Eugenio Finardi e la bomba Manu Chao: Effetto Venezia cala gli assi della quarantesima edizione Lo riporta msn.com: Quello che le donne ci dicono”: la quarantesima edizione di Effetto Venezia dedicata all’altra metà del cielo.