Manu Chao in concerto a Villa Erba il Lake Sound Park mette a segno un altro colpaccio

Preparati a vivere un’esperienza unica: Manu Chao, icona internazionale e voce di generazioni, torna in Italia con un concerto esclusivo al Lake Sound Park di Cernobbio. Il 29 luglio 2025, il lago di Como diventerà il palcoscenico di un evento imperdibile, celebrando la musica, la speranza e la solidarietà. Un ritorno atteso che promette emozioni indimenticabili, e tu non puoi mancare!

Il Lake Sound Park ospiterà martedì 29 luglio 2025 sul lago di Como a Cernobbio il concerto di Manu Chao per l'unica tappa lombarda del suo ritorno live in Italia. L'artista, attivista e icona di più di una generazione, è tornato in vetta alle classifiche italiane grazie alla collaborazione con.

