AREZZO Chi vive in una "casa popolare" ad Arezzo oggi può cominciare a guardare al proprio alloggio con occhi diversi. Meno disagio, più sicurezza, maggiore comfort. Parola dell’assessore alle politiche abitative Monica Manneschi (nella foto) che ieri ha descritto la politica abitativa messa in atto da cinque anni, una politica che "ha abbandonato la logica dell’emergenza per puntare sulla riqualificazione vera". Con l’ultima variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale, altri 600.000 euro si aggiungono a un totale di 4 milioni investiti dal 2020 ad oggi per riportare dignità e funzionalità al patrimonio di edilizia residenziale pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Manneschi: "600mila euro per le case popolari"

