Il calcio e lo sport sono sempre più di più che semplici competizioni: rappresentano emozioni, passione e identità. Recentemente, Angelo Mangiante ha evidenziato la differenza tra il pubblico romano, esemplare e meraviglioso, e alcuni tifosi parigini, che hanno superato i limiti del tifo, cercando di innervosire Sinner durante le finali tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Un episodio che invita a riflettere sul valore della correttezza e del rispetto nello sport.

Il giornalista di “Sky Sport” Angelo Mangiante, sul suo profilo Instagram, ha scritto un post, dove mette in evidenza la differenza tra il pubblico romano e quello parigino, che hanno seguito dal vivo le due finali disputate tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Mangiante ha fatto le lodi di quello nostrano, mentre per quello d’oltralpe . L'articolo Mangiante: “Pubblico di Roma esemplare e meraviglioso. A Parigi una parte è andata oltre. Il tifo ultras per innervosire Sinner non.” proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. Niente impresa, Sinner si arrende al re Nadal. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it