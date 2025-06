mangia insaccato e muore il produttore a processo

Un caso drammatico scuote il mondo alimentare: un produttore di insaccati di Arezzo si trova ora sotto accusa per aver causato la tragica morte di un consumatore, vittima di una grave infezione da Listeria. Un attività che si trasforma in un processo giudiziario, portando alla luce le responsabilità e i rischi nascosti dietro ogni prodotto che troviamo sulle nostre tavole. La vicenda ci invita a riflettere sull’importanza di controlli rigorosi e sulla sicurezza alimentare.

Arezzo, 12 giugno 2025 – Morì a marzo 2024 a seguito di una grave infezione contratta dopo aver consumato un insaccato di suino (la coppa) contaminato col batterio della Listeria; ora il tribunale di Perugia ha rinviato a giudizio l’imprenditore dell’azienda agricola di Arezzo che lo aveva prodotto. Il reato ipotizzato è l’omicidio colposo perchĂ©, secondo la ricostruzione della Procura, l’azienda avrebbe “immesso in commercio insaccati di carne suina contenenti il batterio listeria in quantitĂ superiore ai limiti” e così facendo, per “imperizia, negligenza e inosservanza delle norme”, avrebbe causato la morte di Assunta Cammarota, bidella di 63 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it