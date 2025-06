Manfredi super commissario dello sport per volere del governo | stadio e Coppa America nelle sue mani

Il Governo ha scelto Manfredi come super commissario dello sport, affidandogli il compito di trasformare Napoli. Con un nuovo decreto che promette grandi cambiamenti, il futuro della città si tinge di ambizioni: dalla riqualificazione dello Stadio Maradona in vista di Euro 2032 alla prestigiosa Coppa America di vela. Due grandi sfide, due opportunità imperdibili per Napoli di brillare nel panorama internazionale. Al centro di entrambe le iniziative, la speranza e l’orgoglio napoletano.

Un "decreto sport" con due perle per Napoli. Il Governo è pronto a varare un provvedimento che impatterà in maniera significativa sul futuro della città partenopea, in particolare per quanto riguarda la riqualificazione dello Stadio Maradona in vista di Euro 2032 e l'organizzazione della Coppa America di vela. Al centro di entrambe le partite, la figura del sindaco Gaetano Manfredi, che vedrà i suoi poteri commissariali non solo riconfermati ma anche ampliati. La questione più urgente e delicata riguarda la Coppa America di vela, che avrà il suo campo base nell'area ex Italsider a Bagnoli.

