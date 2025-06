Manfredi Sampdoria la ricetta per salvarsi | I consigli di Mancini e un patto con i tifosi Noi favoriti dai poteri forti? Tutto falso e lo dimostra una cosa Evani sta facendo la differenza

Matteo Manfredi, presidente della Sampdoria, lancia un messaggio di speranza e determinazione in un momento critico per i blucerchiati. Tra consigli di Mancini, patto con i tifosi e voci di poteri forti, la vera svolta arriva da Evani, che sta facendo la differenza in campo. La strada verso la salvezza passa anche attraverso la volontà di tutti, perché questa squadra merita di risalire.

Le parole di Matteo Manfredi, presidente della Sampdoria, sul momento dei blucerchiati, pronti a giocarsi la permanenza in Serie B ai playout Arrivato un anno fa per salvare la Sampdoria dal baratro del fallimento, il presidente Matteo Manfredi si ritrova oggi a navigare nella tempesta perfetta. Il sogno di una rapida risalita in Serie A, .

