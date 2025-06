Mancini | Italia al Mondiale per vincerlo Un errore lasciare la Nazionale tornerei

Roberto Mancini torna a scuotere il mondo del calcio italiano con una dichiarazione che fa discutere: “La Nazionale?…”. L’ex ct, desideroso di rivincite e di rimonte, ha annunciato il suo ritorno in modo deciso, ma Gabriele Gravina sarà pronto a rispondere? La sfida tra passato e futuro si infiamma, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso. La domanda cruciale rimane: l’Italia vedrà Mancini di nuovo alla guida?

Roberto Mancini chiama, Gabriele Gravina risponde? L`ex ct dell`Italia ha dichiarato in un`intervista a La Gazzetta dello Sport: `La Nazionale?.

Parla Mancini: "Per la Sampdoria ci sarò sempre. Manfredi? Non l'ho sentito" - Roberto Mancini, ex bandiera della Sampdoria e attuale consigliere del club, esprime il suo eterno legame con la squadra dopo la retrocessione in Serie C.

Doppio rifiuto per Gravina? Si allontana anche Pioli Calano le quotazioni dell'ex Milan per la panchina della Nazionale, dopo il rifiuto di Ranieri arrivato in mattinata E attorno alla Nazionale italiana cresce questo frustante clima di incertezza e rabbia #FI Vai su Facebook

In un paese normalissimo questi due sarebbero già stati LICENZIATI Con loro 2 ( e anche Ventura-Mancini) la Nazionale italiana @Azzurri ha già saltato 2 mondiali e ora siam sulla rotta buona per saltare il terzo! Dimettetevi e date spazio ad altri caz*o, Sp Vai su X

Chi sarà il prossimo ct della Nazionale? I nomi sul tavolo di Gravina: Mancini si ripropone, l'ipotesi De Rossi. E crescono le quote di Gattuso; Prossimo CT Nazionale: chi allenerà l'Italia dopo Spalletti?; Crisi Italia, chi sarà il prossimo CT della Nazionale: Gattuso in trattativa con la FIGC, in calo Pioli e Mancini.

Mancini: "Italia al Mondiale per vincerlo. Un errore lasciare la Nazionale, tornerei" Scrive calciomercato.com: L`ex ct dell`Italia ha dichiarato in un`intervista a La Gazzetta dello Sport: `La Nazionale?