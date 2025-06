Mancini Juve l’ex ct esce allo scoperto | Con i bianconeri avevo parlato mesi fa ora l’allenatore ce l’hanno Futuro? Una cosa è sicura

Roberto Mancini torna a far parlare di sé, svelando i suoi recenti contatti con la Juventus e il futuro che lo attende. L’ex allenatore della Nazionale ha ammesso di aver avuto incontri con i bianconeri mesi fa e di essere ormai vicino a una nuova avventura sulla panchina. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport aprono uno scenario emozionante e ricco di aspettative. La Juventus si prepara a un nuovo capitolo, e Mancini potrebbe essere la svolta decisiva.

Mancini Juve, l’ex ct esce allo scoperto: «Con i bianconeri avevo parlato mesi fa, ora l’allenatore ce l’hanno». Le sue parole alla Gazzetta. Intervenuto a La Gazzetta dello Sport l’ex ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ha commentato così i contatti avuti con la Juventus negli scorsi mesi. PROPOSTE – « Ne ho avute almeno un paio in Italia e tre all’estero, una in Brasile (del Botafogo). Ma ho voluto aspettare, per vedere se avrei avuto una chance in Italia. Mai sentito nessuno dell’Inter. Con la Juve avevo parlato mesi fa, ma ora l’allenatore ce l’ha: Tudor ha fatto bene » SERIE A – « Napoli favorito, dipende da quanto si rinforzeranno le altre, il Napoli lo farà perché ha le possibilità economiche per permetterselo: partirà avvantaggiato, credo di sì. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com