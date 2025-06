Mancini è lì che aspetta | Certo che tornerei in Nazionale si torna sempre dove si è stati felici

Roberto Mancini resta un punto di riferimento nel cuore degli italiani, pronto a tornare sulla panchina azzurra. Il suo sorriso e la sua passione sono ancora vivi, alimentati dal desiderio di riportare l’Italia tra le grandi del calcio. Dopo aver vinto il sondaggio Gazzetta, Mancini si dice preparato e fiducioso, convinto che il ritorno alla Nazionale sia più di un’ipotesi: è una strada da percorrere, perché si torna sempre dove si è stati felici.

Roberto Mancini è lì che aspetta. È stato il vincitore del sondaggio della Gazzetta dello Sport. Gli italiani, comprensibilmente, preferiscono lui a De Rossi, Gattuso e altri. La Gazzetta lo ha intervistato, lui è pronto, dichiara di aver chiarito con Gravina e che c’è troppo pessimismo nell’aria. Se non abbiamo contato male, ha detto almeno tre volte di essersi pentito di come lasciò la Nazionale. Ce ne sta una quarta? «Soprattutto ci sta dire che se io e Gravina avessimo parlato di più in quelle settimane, e anche prima, per chiarire certe situazioni, non sarebbe successo nulla. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mancini è lì che aspetta: «Certo che tornerei in Nazionale, si torna sempre dove si è stati felici»

