Mancini chiama l’Italia | È stata colpa mia è stato un errore lasciare la Nazionale Ora sono pronto a tornare per quel debito con i tifosi E sul Mondiale ho un sogno

Roberto Mancini, ex ct dell’Italia, rivela il suo cuore: tra errori e rinascite, l’amore per la nazionale non è mai svanito. Dopo il recente momento difficile e l’addio, il tecnico si sente pronto a tornare in campo, per riscrivere insieme un futuro di sogni e successi. Il suo impegno è una promessa: l’Italia merita il meglio, e lui è determinato a riaccendere quella passione che fa battere forte i cuori degli tifosi.

Le parole di Roberto Mancini, ex ct dell'Italia, sul momento delicato della nazionale Azzurra dopo il ko con la Norvegia e l'esonero di Spalletti Quello tra Roberto Mancini e la Nazionale è un rapporto complesso, un'altalena di emozioni che ha portato l'Italia dalle stelle di un trionfo insperato al baratro di un'assenza insopportabile. È l'architetto

