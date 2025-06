Manchester City ancora incertezza sulle sanzioni per la violazione del FFP | ancora nessuna decisione presa

Il Manchester City continua a navigare nell’incertezza, con le accuse di violazione del Financial Fair Play che aleggia come una nuvola minacciosa sul club. La decisione sulle sanzioni ancora non è arrivata, lasciando il futuro dei Citizens appeso a un filo. La Premier League osserva attentamente, consapevole che un esito negativo potrebbe scatenare conseguenze imprevedibili e cambiare gli equilibri del calcio inglese. La suspense si intensifica: quale sarà il destino del City?

Il futuro del Manchester City rimane nel dubbio: ancora nessuna sentenza per le violazioni del Financial Fair Play Il caso del Manchester City e delle sue 115 accuse di violazione del Financial Fair Play (FFP) sta diventando un vero grattacapo per la Premier League, che rischia un "disastro completo" se non si arrivasse a una .

Manchester City deferito per violazioni finanziarie, rischia espulsione da premier Secondo ansa.it: Il Manchester City è stato deferito a una Commissione indipendente dalla Premier League per presunte violazioni delle regole del fair-