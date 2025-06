Mancano braccianti Le aziende in ginocchio | Produzione dimezzata

Ogni anno, l’emergenza lavoro nei campi si ripropone con drammatica urgenza, mettendo a rischio la produzione agricola e il futuro dell’agricoltura italiana. La mancanza di braccianti sta creando un circolo vizioso che mette in ginocchio le aziende: raccolti dimezzati e frutteti estirpati. La situazione è critica e richiede interventi immediati per salvare un settore fondamentale. Ma quali soluzioni possono uscire da questa crisi?

di Gaia Papi AREZZO Ogni anno, puntuale come una stagione, torna l’emergenza lavoro nei campi. E ogni anno la risposta è più difficile da trovare. Monica Conti, responsabile lavoro di Coldiretti Arezzo, parla senza giri di parole: "È brutto da dire, ma siamo di nuovo al punto di partenza. Le aziende non trovano manodopera, e così si rischia di perdere i raccolti. Alcuni agricoltori stanno addirittura estirpando i frutteti. Non ce la fanno più". Il nodo è sempre lo stesso: il Decreto Flussi. Le domande per assumere lavoratori stranieri stagionali erano pronte già a novembre. "Abbiamo caricato le richieste, le abbiamo inviate a febbraio. 🔗 Leggi su Lanazione.it