mancano ancora 800 euro per la raccolta

C’è ancora tempo per fare una donazione per l’acquisto di un pannello informativo sulle Alpi Apuane e le sue vette, che sarà posto alla fine della passeggiata a mare. L’inaugurazione è prevista per le 10 di sabato 21 giugno alla presenza della sindaca Serena Arrighi, del presidente della Provincia Gianni Lorenzetti e altre autorità, ma la raccolta fondi è ancora attiva e per raggiungere i 4mila euro previsti ne mancano ancora 800. L’idea di realizzare l’installazione con il profilo delle Apuane e con i nomi e le altezze delle principali vette e dell’associazione ‘Zaccagna, ieri e oggi’, della sezione apuo-lunense di Italia Nostra e dal Cai Carrara. 🔗 Leggi su Lanazione.it