Mamma e figlia trovate morte a villa Pamphili | identificata la donna

Un mistero che ha sconvolto Roma si avvia alla sua verità: dopo giorni di incertezza, l’identità della madre trovata morta con la figlia a Villa Pamphili è stata finalmente svelata. Questo importante passo apre nuove strade per ricostruire gli ultimi momenti della loro vita e fi sserare le circostanze di una tragedia che ha lasciato la città senza parole. Il caso si avvicina a una svolta decisiva.

È stato risolto uno dei punti più oscuri del caso che ha sconvolto Roma: la donna trovata morta con la figlia a Villa Pamphili ha finalmente un nome. Dopo giorni di ricerche senza esito nei database ospedalieri e delle forze dell'ordine, sia italiani che esteri, l'identità della vittima è stata confermata. Un dettaglio che potrebbe rappresentare la chiave per risalire agli ultimi giorni della sua vita e soprattutto per chiarire le circostanze che hanno portato alla morte brutale della bambina. Il ritrovamento in una zona isolata del parco.

Si stanno vagliando tutte le ipotesi e le segnalazioni per dare un nome alla donna e alla figlia di pochi mesi trovate morte sabato pomeriggio a villa Pamphili.