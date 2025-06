Mamma e figlia morte a Villa Pamphili spunta una testimone | Dove e con chi dormivano

Il giallo di Villa Pamphili si infittisce: due corpi trovati tra le piante, un mistero ancora avvolto nel silenzio. Ora, una testimone potrebbe illuminare le ore prima del triste ritrovamento, rivelando dettagli su dove e con chi dormivano mamma e neonata. Un tassello cruciale che potrebbe svelare la verità dietro questa tragedia inspiegabile. La vicenda si fa sempre più complessa, e l’attesa di risposte cresce.

Due corpi senza vita, una donna e una neonata, sono stati trovati a fine maggio nel parco di Villa Pamphili, Roma, nascosti tra la vegetazione. Un caso ancora senza identitĂ nĂ© spiegazioni certe. Ora, una testimonianza potrebbe fornire agli inquirenti un primo elemento utile per ricostruire le ore precedenti al ritrovamento. Sullo sfondo, una tenda, un uomo non identificato e una possibile traccia documentata.

