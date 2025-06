Mamma e figlia morte a Villa Pamphili finalmente la verità | sono state identificate

Un mistero che ha tenuto con il fiato sospeso Roma si sta finalmente chiarendo. Dopo giorni di attesa, è stata identificata la donna trovata senza vita a Villa Pamphili, portando una luce sulla tragica vicenda che ha colpito l'intera comunità. La sua storia, ora svelata, apre nuove possibilità di verità e giustizia. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

A Roma, nelle vicinanze della cancellata di Villa Pamphili che si affaccia su via Leone XIII, è stato compiuto un inquietante passo avanti in un caso che ha scosso l'opinione pubblica: la donna trovata morta lo scorso sabato sera ha finalmente un'identità. Si tratta di una giovane, circa 30 anni, bionda, alta 164 centimetri e con un peso di 58 chili. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto intorno alle 19:30, a pochi metri di distanza da dove, ore prima, era stato scoperto anche il corpicino della figlia di pochi mesi. La bambina: morta prima della madre. La neonata, tra i sei e gli otto mesi di età, è stata trovata senza vita nel pomeriggio, circa tre ore prima del ritrovamento della madre.

Madre e bimba neonata trovate morte nel parco, spunta una testimone: "Le ho viste con un uomo e lo saprei riconoscere" Si tratta di una operatrice del servizio giardini, che ha visto i due adulti e la piccola accampati in una tenda.