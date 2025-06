Malori durante serata in discoteca il gestore | Non dormo da giorni sempre lavorato per bene dei ragazzi

Un episodio inquietante scuote il cuore della movida di San Polo d'Enza: durante l'apertura estiva del Bilbao, alcuni ragazzi hanno accusato malori improvvisi come febbre e nausea. Il gestore, Enrico Bolondi, è sconvolto: “Non ci è mai successo nulla in anni di attività”. La comunità aspetta risposte, mentre sono in corso approfonditi accertamenti. Una situazione che solleva domande sulla sicurezza dei locali e la tutela dei giovani frequentatori. Continua a leggere.

"Non ci è mai capitato in anni di attività, siamo rimasti sorpresi tanto quanto le vittime di questa cosa. Sono molto dispiaciuto, ho sempre lavorato per il bene dei ragazzi". Lo ha detto Enrico Bolondi, amministratore del Bilbao, la discoteca estiva di san Polo d'Enza dove sabato scorso, durante la serata inaugurale, alcune persone hanno manifestato febbre, nausea, dolori intestinali. Accertamenti in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

