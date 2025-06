Malore durante una partita di calcio | Diego lotta tra la vita e la morte

Un pomeriggio di sport e passione si è trasformato in un incubo al campo di Rotondi, quando Diego Forgione, 41 anni, ha accusato un improvviso malore durante una partita amatoriale. La sua vita ora pende tra speranza e incertezza, mentre i soccorsi sono immediatamente scattati. Un episodio che ricorda quanto lo sport possa essere imprevedibile e l'importanza di interventi tempestivi. Siamo tutti con Diego in questa battaglia per la vita.

Tempo di lettura: 2 minuti Un pomeriggio di sport e passione si è trasformato in un incubo lo scorso weekend al campo sportivo di Rotondi, durante una partita amatoriale tra la squadra locale e quella di Vitulano. La gara era iniziata da poco quando, Diego Forgione, un 41enne di Vitulano, si è accasciato al suolo, colto da un improvviso malore. La scena si è consumata sotto gli occhi attoniti di compagni, avversari e spettatori. I primi soccorsi sono stati immediati: l'ambulanza è arrivata rapidamente, ma si trattava di un mezzo non medicalizzato, senza medico a bordo, che ha trasportato il ragazzo d'urgenza all' ospedale San Pio di Benevento.

