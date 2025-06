Malore durante il trekking in montagna | escursionista soccorso in Val Grande

Ancora una volta, il coraggio e la prontezza del Soccorso alpino hanno fatto la differenza in Val Grande. Oggi, giovedì 12 giugno, un escursionista colto da malore alla Bocchetta di Campo ha ricevuto l’intervento tempestivo degli operatori, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale la preparazione e la collaborazione in ambienti così difficili. La sicurezza in montagna è una priorità , e ogni intervento rafforza il nostro impegno nel garantire la tutela di tutti gli amanti della natura.

Ancora un intervento del Soccorso alpino in Val Grande. Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 12 giugno, un escursionista ha richiesto l'intervento dei soccorsi nella zona della Bocchetta di Campo: si era fermato a dormire nel bivacco del parco a causa di un malore accusato nella giornata di.

