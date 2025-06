Malore di un turista a Vulcano senza pace la pozza dei fanghi | disposto nuovo sequestro

Un malore improvviso durante una visita alla famosa pozza dei fanghi di Vulcano ha scosso l’isola, portando a un nuovo sequestro dell’area. Doveva essere la grande novità dell’anno per le Isole Eolie, ma le recenti autorità hanno deciso di intervenire ancora una volta, in attesa di approfondimenti. La sicurezza dei visitatori resta al centro dell’attenzione, e le autorità si preparano a chiarire ogni dettaglio per garantire un’esperienza sicura e indimenticabile.

Doveva essere la novità dell’anno per le Isole Eolie invece scatta di nuovo il sequestro per la pozza dei fanghi di Vulcano. La Procura di Barcellona ha chiesto e ottenuto il sequestro in attesa delle opportune verifiche dopo che domenica scorsa un turista ha riportato lesioni alle gambe ed ha. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Malore di un turista a Vulcano, senza pace la pozza dei fanghi: disposto nuovo sequestro

