Malore a San Leone e pronta rianimazione dei poliziotti il 53enne non ce l' ha fatta | è morto in ospedale

Un drammatico episodio scuote San Leone: un uomo di 54 anni, soccorso dai poliziotti durante un malore improvviso, non ce l’ha fatta. Nonostante la prontezza e il coraggio degli agenti, il cuore del Favarese si è spento qualche ora fa nell’ospedale San Giovanni di Dio. Un tragico ricordo che ci ricorda quanto sia cruciale l’intervento tempestivo in situazioni di emergenza.

È morto qualche ora fa, nel reparto di Rianimazione dell'ospedale San Giovanni di Dio, il cinquantaquattrenne favarese che ieri pomeriggio i poliziotti della sezione Volanti avevano soccorso al viale Delle Dune a San Leone. L'uomo era in arresto cardiaco e gli agenti, senza perdere la lucidità. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Malore a San Leone e pronta rianimazione dei poliziotti, il 53enne non ce l'ha fatta: è morto in ospedale

In questa notizia si parla di: leone - rianimazione - poliziotti - morto

