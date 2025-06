Maignan Musah i colpi in entrata | il calciomercato del Milan | VIDEO

Il calciomercato del Milan si infiamma: tra conferme, cessioni e nuovi arrivi, la sessione estiva promette emozioni da batticuore. Mike Maignan resta saldo tra i pali, mentre Yunus Musah si prepara a volare al Napoli. In questo episodio di 'La Tripletta' di 'La Gazzetta dello Sport', Luca Bianchin analizza tutte le mosse di mercato e le strategie rossonere. Scopriamo insieme cosa ci aspetta in questa stagione ormai alle porte!

