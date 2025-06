Magia eleganza e talento | al teatro Petrarca arriva Danzando in stile

Preparati a vivere una serata indimenticabile di magia, eleganza e talento: il Teatro Petrarca di Arezzo si trasformerà in un palcoscenico incantato sabato 14 giugno 2025 alle 20.30. "Danzando in stile", il nuovo spettacolo firmato La Maison della Danza sotto la direzione del Maestro Roberto Scortecci, promette emozioni uniche. Un’occasione imperdibile per lasciarsi travolgere dalla bellezza dell’arte in movimento. Non mancate a questo straordinario evento!

