Maggio rovente Europa verso la siccità | fiumi ai minimi storici

Maggio 2025 si conferma come uno dei mesi più caldi nella storia dell’Europa, con temperature che hanno superato di 1,4°C la media preindustriale. La siccità dilaga, i fiumi raggiungono i minimi dal 1992 e l’agricoltura è in ginocchio in molte regioni. Questa emergenza climatica richiede azioni rapide e decisive per salvaguardare il nostro territorio e il futuro delle generazioni. È il momento di riflettere e agire prima che sia troppo tardi.

Maggio 2025 è stato il secondo più caldo di sempre in Europa, superato solo dal 2024, con una temperatura media globale superiore di 1,4 °C rispetto all’era preindustriale. I dati Copernicus segnalano un clima sempre più estremo, con i fiumi europei al minimo dal 1992 e un diffuso stato di siccità. Allarme per l’agricoltura, soprattutto nell’Europa nordoccidentale, ma anche in Turchia, Ucraina e Russia. Le anomalie toccano anche le Americhe, l’Asia centrale e l’oceano Atlantico, con temperature marine insolitamente alte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Maggio rovente, Europa verso la siccità: fiumi ai minimi storici

