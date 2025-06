Magazzino in fiamme ad Empoli colpita associazione che aiuta le persone | Fatto gravissimo FOTO

Un episodio drammatico scuote Empoli: un incendio devastante ha colpito il magazzino della Re.So, associazione impegnata nel sostegno alle persone in difficoltà. I Vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente nella notte, hanno tentato di contenere le fiamme, ma il danno è stato significativo. Questa gravissima perdita mette a rischio il prezioso lavoro di solidarietà svolto dall’organizzazione. La comunità si stringe intorno a questa emergenza, sperando in una rapida ripresa delle attività e in un sostegno collettivo per superare la difficile situazione.

I Vigili del fuoco sono intervenuti in piena notte, intorno alle 2:50 di questa notte, in via Mango, località Avane, nel comune di Empoli. Hanno trovato in fiamme il magazzino per la raccolta della Re.So, nota associazione che si occupa di aiutare le persone in difficoltà sul territorio. Le. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Magazzino in fiamme ad Empoli, colpita associazione che aiuta le persone: "Fatto gravissimo" / FOTO

In questa notizia si parla di: magazzino - fiamme - empoli - associazione

Incendio nel magazzino, in fiamme rifiuti ammassati in un magazzino - Venerdì 16 maggio, un incendio ha squarciato l’atmosfera a Sabaudia, in via India, coinvolgendo un magazzino pieno di rifiuti ammassati.

Magazzino in fiamme, colpita associazione che aiuta le persone: Fatto gravissimo / FOTO; Empoli, incendio nell’associazione per il recupero alimentare. In fumo tonnellate di cibo per i poveri; A fuoco magazzino raccolta alimentare a Empoli, ipotesi dolo.

Empoli, incendio nel magazzino dell'associazione "Recupero solidale" Lo riporta rainews.it: Un incendio ha colpito nella notte i magazzini dell'associazione "Recupero Solidale" a Empoli, le fiamme sono divampate da un cassonetto, propagandosi rapidamente a due dei depositi alimentari della s ...