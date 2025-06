Mafia & pizzo | la presentazione del nuovo libro di Elio Sanfilippo e Maurizio Scaglione a Villa Magnisi

Martedì 17 giugno alle ore 17:30, Villa Magnisi apre le sue porte per accogliere la presentazione del nuovo libro di Elio Sanfilippo e Maurizio Scaglione, "Mafia & Pizzo. Pagare non paga". Un appuntamento imperdibile presso la sede dell'Ordine dei Medici di Palermo, dedicato a svelare le dinamiche della lotta contro il racket e le strategie di resilienza. All'incontro saranno...

Martedì 17 giugno alle ore 17:30 a Villa Magnisi, sede dell'Ordine dei Medici di Palermo, via Padre Rosario da Partanna, 22, verrà presentato il libro di Elio Sanfilippo e Maurizio Scaglione Mafia & Pizzo "Pagare non paga", novità editoriale di Spazio Cultura Edizioni.

Seconda splendida giornata al Salone Internazionale del Libro di Torino. Vi aspettiamo al Padiglione Oval allo stand della Regione Sicilia W124-X123

Mafia e pizzo “Pagare non paga”, il nuovo libro di Elio Sanfilippo e Maurizio Scaglione Riporta ilsicilia.it: Gli autori, Elio Sanfilippo e Maurizio Scaglione, dopo “Mafia senza onore“, ci propongono un nuovo libro in cui desiderano richiamare l’attenzione al fenomeno del pizzo a Palermo in particolare e in ...