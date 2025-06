Mafia l' omicidio di Piersanti Mattarella | il legale del boss Antonino Madonia chiede l' incidente probatorio

L'omicidio di Piersanti Mattarella, avvenuto il 6 gennaio 1980, continua ad alimentare suspense e interrogativi nella lotta contro la mafia. Il legale di Antonino Madonia ha richiesto un incidente probatorio, aprendo nuove possibilità di chiarimenti nel caso. Oggi la Procura di Palermo avrebbe dovuto affidare i periti per approfondimenti cruciali, nel tentativo di fare luce su una delle pagine più oscure della criminalità organizzata italiana.

