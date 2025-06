Madre e figlia trovate morte a Villa Pamphili | spunta una testimone chiave

Un enigma avvolge ancora la tragedia di Villa Pamphili, dove madre e figlia sono state trovate senza vita. Una testimone chiave rompe il silenzio, rivelando dettagli sconvolgenti che potrebbero rivoluzionare le indagini. La sua testimonianza apre nuovi scenari su quello che potrebbe essere stato un fatto ancora pi√Ļ complesso e oscuro. Restate con noi per scoprire tutti gli sviluppi di questa vicenda drammatica.

Una testimone rompe il silenzio: ‚ÄúErano in una tenda con un uomo‚ÄĚ. Le indagini sulla tragica morte della giovane donna e della sua bambina di pochi mesi, trovate senza vita a Villa Pamphili, potrebbero aver subito una svolta. Una dipendente del servizio giardini ha raccontato agli inquirenti di aver visto, a fine maggio, una donna con una neonata in braccio accampata in una tenda insieme a un uomo dalla ‚Äúcarnagione olivastra‚ÄĚ, oggi irreperibile. Il piccolo accampamento tra gli oleandri. Secondo la testimone, i tre vivevano in una tenda collocata vicino al muro di cinta di via Leone XIII, parzialmente nascosta da un boschetto di oleandri.