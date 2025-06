madre e figlia morte a roma niente droga unghie curate mistero sulla giovane donna

Un enigma avvolge il tragico doppio omicidio di madre e figlia a Roma, vittime di un mistero che scuote la città. Tra indizi come una tutina rosa e un bracciale tribale, si cela una storia ancora tutta da svelare. Cosa si nasconde dietro questa tragedia senza droga né segni di violenza apparente? La verità potrebbe essere più vicina di quanto si immagini, se solo riuscissimo a seguire i tasselli di questo intricato puzzle.

di Nino Femiani ROMA Una tutina rosa, appallottolata e gettata in un cestino dei rifiuti. E un bracciale di legno nero, di tipo tribale, ritrovato da una giornalista di Mediaset e consegnato alla polizia. Potrebbe essere in questi due oggetti il filo rosso per uscire dal tunnel buio di Villa Pamphili, dove la morte ha lasciato due corpi, una scia di misteri e interrogativi. Una tutina, taglia 6-12 mesi, sfilata in fretta, forse per cancellare prove, forse per nascondere la vergogna. Ma il cotone trattiene segreti: una fibra, un'impronta, un capello potrebbero inchiodare il killer, a questo si aggrappano gli investigatori.