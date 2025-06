Macchinari e arredi in dono all’Oncologia

Cittadini e associazioni dal grande cuore elargiscono donazioni al reparto di Oncologia dell’ ospedale di Civitanova. Nuove strumentazioni, ma anche arredi e strumenti di intrattenimento come quattro televisori sono stati installati grazie al contributo di alcune realtà del volontariato, ma anche dei familiari di alcune persone ricoverate in ospedale. Con una cerimonia che si è tenuta ieri mattina nella sala riunioni dell’ospedale cittadino, l’Ast di Macerata ha voluto ringraziare pubblicamente i donatori. "Vorrei sottolineare – ha detto il direttore generale di Ast di Macerata, Alessandro Marini – il valore di ogni persona che è dietro al bellissimo gesto di generosità di oggi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Macchinari e arredi in dono all’Oncologia

