Macabri reperti emersi nella casa di Frumuzache | l’inchiesta sulle escort uccise si allarga

Le oscure scoperte nella casa di Frumuzache scuotono ancora di più il mistero delle escort uccise. Nel terreno vicino a Vasile Frumuzache e nel casolare abbandonato sopra le Panteraie a Montecatini Terme, emergono reperti inquietanti: una vertebra umana, una ciocca di capelli e mutande femminili. Questi ritrovamenti, frutto di scavi accurati, aprono nuove piste nelle indagini e alimentano il senso di inquietudine sulla verità nascosta dietro questi raccapriccianti eventi.

Nel terreno adiacente alla casa di Vasile?Frumuzache, a Bizzarrino (Monsummano Terme), e nel casolare abbandonato sopra le Panteraie a Montecatini Terme, emergono nuovi, inquietanti reperti: una vertebra umana, una ciocca di capelli e un paio di mutande da donna. Il duplice ritrovamento, avvenuto nel corso degli scavi con ruspe, unità cinofile e vigili del fuoco su disposizione della Procura di Prato, amplia il raggio delle indagini sugli omicidi di Ana Maria Andrei e Maria Denisa Paun. Dettagli agghiaccianti dai due scenari. Nei pressi della casa di Frumuzache sono stati ritrovati una ciocca di capelli e una vertebra, vicino a mattoni anneriti: zone in cui, secondo il reo confesso, sarebbe stata bruciata la testa di Denisa.

