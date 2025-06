Ma le tue mutande… Isola dei Famosi Simona Ventura senza freni E Veronica Gentili interrompe tutto

Durante la sesta puntata de “L’isola dei famosi”, il clima si è fatto particolarmente vivace quando sono entrate in scena le protagoniste di una sfida: Teresanna Pugliese, Chiara Balistreri e Patrizia Rossetti, chiamate a confrontarsi con un gioco tanto disgustoso quanto cruciale. Per ottenere l’immunità dal televoto flash e conquistare l’ambitissimo premio della doccia con shampoo, le tre devono infilare la mano in teche popolate da insetti, blatte e vermi per cercare una moneta blu. In caso di errore, una punizione a base di bevande disgustose. Una sfida che ha messo a dura prova anche lo spettatore, eppure, nonostante l’apparente difficoltà, a spuntarla è stata Teresanna, conquistando l’immunità e la tanto sospirata possibilità di lavarsi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

