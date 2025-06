Ma davvero adesso per non pagare in aereo ci resta solo il mini zainetto sotto al sedile?

Se pensavate che le regole sui bagagli a mano fossero chiare, preparatevi a un nuovo capitolo: i mini zainetti sotto il sedile saranno l’unica opzione senza costi. La proposta europea punta a maggiore trasparenza, ma di fatto legittima le pratiche già consolidate tra le compagnie low cost. Per ora, niente rivoluzione per i viaggi estivi del 2025: la sfida tra clienti e compagnie continua a riscrivere le regole del volo.

POSTI IN PIEDI IN AEREO? NON È UNO SCHERZO. Dal 2026, alcune compagnie low-cost inizieranno davvero a introdurre posti “in piedi” sugli aerei. Li chiamano Skyrider: sedili ultra compatti pensati per ridurre i costi e aumentare il numero di passeggeri. P Vai su Facebook

