M5 a Monza problema da 589 milioni Vertice a Roma

Il futuro della linea M5 a Monza si fa sempre più cruciale, con un problema da 589 milioni di euro che richiede urgentemente soluzioni concrete. Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha convocato un vertice a Roma per coinvolgere Regione Lombardia e i comuni interessati, tra cui Milano e Monza. L’obiettivo? definire strategie efficaci e sbloccare questa importante opera, così fondamentale per il miglioramento della mobilità urbana.

Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha convocato per giovedì 26 giugno a Roma, nella sede del ministero, una riunione per discutere con la Regione Lombardia e i Comuni di Milano, Monza, Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni del prolungamento della linea metropolitana 5 a Monza". Ad annunciarlo è il ministero. "La riunione, presieduta dallo stesso Salvini, sarà l’occasione – si legge – per definire, insieme ai tecnici del Mit e dei vari enti coinvolti, le soluzioni progettuali e finanziarie da adottare per garantire un celere avvio delle attività". Perché questo possa accadere, perché i cantieri possano aprirsi in tempi relativamente brevi, ci sono tre possibilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - M5 a Monza, problema da 589 milioni. Vertice a Roma

