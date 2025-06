M3GAN 2.0 | Il trailer finale italiano dall’horror sulle IA

Dopo il debutto della versione originale, il trailer finale italiano di M3GAN 2.0 svela un sequel che promette di affascinare e inquietare gli spettatori. In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale è al centro del dibattito, questo horror Blumhouse/Atomic Monster combina tensione, azione e un tocco di follia tecnologica. Preparatevi a un ritorno all’inferno digitale, perché il terrore non si ferma mai...

Dopo la versione originale diffusa dieci giorni fa, è disponibile da oggi il trailer finale in italiano di M3GAN 2.0, l’atteso sequel del successo horror BlumhouseAtomic Monster. In un periodo storico dove la tecnologia IA è oramai sulla bocca di tutti, l’horror creato dal tandem produttivo Jason BlumJames Wan (con le loro rispettive case di produzione) è pronto a tornare nelle sale italiane con un secondo capitolo ricco di azione, violenza e non una, ma bensì due bambole asssassine. In Italia M3GAN 2.0 sarà rilasciato da Universal Pictures a partire dal 26 giugno 2025. M3GAN 2.0  Cosa Sappiamo del Film. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - M3GAN 2.0 | Il trailer finale italiano dall’horror sulle IA

