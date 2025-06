Lutto per Fedez e la sua famiglia | Ciao nonna Luciana ci mancherai

Un dolore profondo colpisce Fedez e la sua famiglia: la perdita della cara nonna Luciana, amata anche tra i fan per i momenti speciali condivisi sui social, lascia un vuoto incolmabile. La sua presenza, sempre luminosa e affettuosa, rimarrà impressa nei ricordi di tutti. In questo momento di tristezza, il suo spirito continuerà a vivere nei cuori di chi l’ha conosciuta e amata.

Il rapper ha perso la nonna che era conosciuta anche tra i suoi follower per i reel insieme e per il profilo che aveva aperto su Instagram. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Lutto per Fedez e la sua famiglia: “Ciao nonna Luciana, ci mancherai”

In questa notizia si parla di: nonna - lutto - fedez - famiglia

Lutto per Fedez, è morta la nonna Luciana Violini: “Ci mancherai tanto” - Il mondo della musica e i fan di Fedez sono in lutto per la perdita della cara nonna Luciana Violini, scomparsa all'età di 94 anni.

Fedez, lutto doloroso: è morta la nonna. Il messaggio del rapper • Il toccante messaggio con cui Fedez ha salutato la nonna, morta all’età di 94 anni. Le parole del rapper sui socialUn grave lutto ha colpito in queste ore Fedez e la sua famiglia: è venu… Vai su X

È morta la nonna di Fedez, Luciana Violini, all’età di 94 anni. L’annuncio del rapper: “Ci mancherai tanto. La tua famiglia”. #fedez #lucianaviolini Vai su Facebook

La madre di Fedez omaggia nonna Luciana Violini, la foto su Instagram dopo il lutto; Fedez, grave lutto in famiglia: addio alla nonna Luciana Violini. L’annuncio (straziante) sui social; Lutto per Fedez, morta l'amata nonna Luciana: «Ciao, ci mancherai tanto. La tua famiglia».

La madre di Fedez omaggia nonna Luciana Violini, la foto su Instagram dopo il lutto Lo riporta fanpage.it: Tatiana Berrinzaghi, mamma di Fedez, ha rotto il silenzio social dopo la notizia della morte di nonna Luciana.