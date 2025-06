lutto a gubbio morto lucio lupini storico dirigente di confcommercio e presidente del maggio eugubino

Con profonda tristezza, il mondo del commercio e della comunità di Gubbio piange la perdita di Lucio Lupini, figura emblematica e stimata dirigente di Confcommercio. Con il suo impegno e passione, ha lasciato un’impronta indelebile nel tessuto economico e sociale locale. La sua scomparsa rappresenta un lutto condiviso che ci invita a ricordare i valori e le idee che ha sempre promosso, continuando così il suo prezioso lascito.

